2月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ女子で銅メダルを獲得した小野光希（22＝バートン）が27日、自身のインスタグラムを更新し、早大を卒業したことを報告した。「早稲田大学を卒業しました」とはかま姿で学位記を手にポーズを決めるショットを投稿。「本当にあっという間で特別な4年間でした！競技との両立は大変なこともたくさんありましたが、周りの方々に支えられ無事やり切ることができました」と振り