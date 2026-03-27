記者会見で謝罪する愛媛県西条市の高橋敏明市長＝27日午後、西条市役所愛媛県西条市の高橋敏明市長（67）が市職員にパワーハラスメント行為をしたと認定され、市議会が不信任決議を可決したことを受け、高橋氏は27日の記者会見で、市議会を解散せず自動失職する意向を明らかにした。高橋氏は「市民に信を問うべきだ」として、市長選に出馬し再選を目指す方針。高橋氏は地方自治法の規定により、29日に失職する。パワハラについ