3月25日に大阪市内で捕獲されたシカ。無事、引越し先が決まりました。 檻の中で落ち着かない様子で動き回るシカ。大阪市住之江区の動物管理施設に一時保護されていましたが、27日午後1時半ごろ、新たな受け入れ先に向けて出発しました。 25日に大阪市内で捕獲されたシカは、奈良公園から移動してきた可能性があり、市は奈良県と調整を行っていました。しかし、最終的に奈良県が受け入れは難しいと判断したことから大阪府内