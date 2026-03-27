蹴鞠を体験される悠仁さま＝2月27日、京都市（秋篠宮家提供）宮内庁は27日、秋篠宮家の長男悠仁さまが2月に京都市を訪問した際、蹴鞠や雅楽を体験された様子の写真を公開した。宮内庁によると、本人が希望し、伝統文化に触れて理解を深めたという。体験したのは2月27日で、悠仁さまは旧華族らで構成する一般社団法人「霞会館」の京都支所を訪れ、雅楽の継承を目的とする「京都絲竹会」と蹴鞠文化を継承する「蹴鞠保存会」の活