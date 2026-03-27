◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人対阪神のスタメンが発表されました。1番にはキャベッジ選手、メジャーに移籍した岡本和真選手に代わり、開幕戦の4番には今季加入したダルベック選手が入りました。オープン戦7試合打率.471と好調だった岸田行倫選手が5番でスタメンマスクをかぶり、開幕投手の大役を任されたルーキー・竹丸和幸投手とバッテリーを組みます。巨人は今季のオープン戦最後の3試合をほぼこのメン