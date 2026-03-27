捕獲され、新居となる飼育場所で過ごすシカ＝27日午後、大阪府能勢町大阪市は27日、市内などで目撃が相次ぎ、捕獲されたシカの受け入れ先が、飼育実績のある温泉施設「能勢温泉」（大阪府能勢町）に決まったと発表、同日移送した。運営会社の西山竜也社長（41）は「周辺にはシカがたくさんおり、さみしくないと思う」と話した。シカは午後4時ごろ、能勢温泉に着いた。ケージから出された直後は、落ち着かない様子だったが、次