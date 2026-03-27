東京・北区で解体作業中の建物の外壁などが崩れ、道路をふさぐ事故がありました。けが人はいないということです。【映像】崩落現場付近の様子午後3時すぎ北区田端新町で「すごい音がして見たら解体現場でビルの外壁などが崩れた」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、4階建ての集合住宅の解体作業中、何らかの原因で外壁などが崩れ、ビルの前を通る都道や、歩道をふさぎました。当時、複数の作業員が