猟銃所持の許可を取り消されたのは不当として、北海道の猟友会の男性が起こした裁判で、最高裁は2審判決を取り消し、男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。【映像】「逆転勝訴」に笑顔を浮かべる池上治男さん（実際の様子）北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん（77）は、2018年に砂川市からの要請を受けて、クマを駆除したところ周辺の建物に当たる恐れのあった発砲だったとして北海道公安委員会から猟銃所持の許可の取り