「選抜高校野球・準々決勝、専大松戸２−１山梨学院」（２７日、甲子園球場）山梨学院が競り負け、昨夏に続く４強入りはならなかった。１回戦から３試合連続で先発の２年生左腕・渡部が八回途中まで７安打２失点の好投。木田との継投で接戦に持ち込んだが、２点目が遠かった。吉田監督は試合後「自分たちの練習をやったことはトライしてみたんですけど、ちょっと結果に結びつかなかった。ピッチャーがよく踏ん張ってたんで、