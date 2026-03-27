ヘビーメタルバンド「CONCERTO MOON」が27日、Xを更新。ボーカリスト芳賀亘の脱退を報告した。「CONCERTO MOONより大切なお知らせ」と題し、「18年より活動を共にしてきたボーカル・芳賀亘が、26年3月をもちましてCONCERTO MOONを離れることになりました」と報告。「約7年半にわたり、コロナ禍という困難な状況の中でも活動を共にし、数々の作品とステージを積み重ねてこられたことに、メンバー一同、心より感謝しています」と謝意