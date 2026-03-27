サッカーＪ１町田のバスケス・バイロン（２５）が２７日、自身のＸを更新。この日法務省が発表した「帰化」要件の４月からの厳格化について複雑な思いをつづった。法務省の発表の記事を引用する形で「この記事が今日出たので皆さんが気になってる僕の帰化状況について説明させてください」と切り出し、「９歳から日本に住み始めて、２０２０年１月にサッカーの為にチリの母国に行き、２０２０年１０月に日本に戻ってきた。その