月1万台ペースを維持する「コンパクトミニバン」の実力トヨタの「シエンタ」は、日本の道路事情にマッチしたサイズ感で、長年ファミリー層を中心に支持されてきたコンパクトミニバンです。現行型は2022年8月にフルモデルチェンジを受けた3代目。「扱いやすい5ナンバーサイズ」を維持しつつ、デザインや燃費性能を全方位で進化させたことで、登場から3年以上が経過したいまも高い人気を維持しています。【画像】超カッコいい！