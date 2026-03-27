夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？許せない？ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。今回は、ネタバレに関する夫婦、小さなすれ違いです。楽しみにしていたスポーツの試合。テレビ観戦していたものの、試合は深夜にまで発展。妻「明日ゆっくり見るわ〜」眠くなった妻は、夫を