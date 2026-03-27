＜アクサレディス初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。20歳の飛ばし屋・入谷響が7バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】真後ろ向いちゃってるよ！6アンダー・2位に高橋彩華。5アンダー・3位タイに金田久美子、山内日菜子、申ジエ（韓国）、4アンダー・6位タイには荒木優奈、ルーキーの藤本愛菜ら5人が続いた。