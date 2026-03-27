TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。“レッチリ”をギターで演奏する姿を披露した。【動画】「見惚れてしまいます」知的な印象から一変、レッチリをギターで演奏するTBS・宇賀神メグアナ宇賀神は「Dani California - Red Hot Chili Peppers弾いてみました！」と、力強くギターをかき鳴らすリール動画を投稿。普段のニュース番組で見せる知的な表情から一変、ロックでエネルギッシュ