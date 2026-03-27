参院予算委で答弁する片山財務相＝27日午後片山さつき財務相は27日の参院予算委員会で、中東情勢の悪化を受けたエネルギー価格高騰対策が必要な場合は、2026年度当初予算案に計上された1兆円の予備費を活用する考えを述べた。「最も早急に臨機応変な対応ができる」とし、早期成立を訴えた。野党が求める当初予算案の増額修正に否定的な姿勢を強調した。公明党の里見隆治氏は、昨年12月に閣議決定された当初予算案は中東情勢の