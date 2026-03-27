資源開発大手のINPEXは、中央アジア・カスピ海沖の油田の原油を日本へ供給することを検討しています。INPEXはカスピ海沖にある2つの油田の権益を持っていて、通常は、トルコの港から出荷し、地理的に近いヨーロッパ向けに販売しています。この一部を中東情勢の悪化で原油の調達ルートの多角化をさぐる日本に振り向けることを検討しているということです。ただ、トルコの港から日本へ運ぶには、地中海からアフリカの西岸へ出て、喜