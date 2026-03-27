フリー走行するアストン・マーチンのフェルナンド・アロンソ＝鈴鹿サーキット自動車のF1シリーズ第3戦、日本グランプリ（GP）が27日、三重県鈴鹿サーキットで開幕した。2回のフリー走行が行われ、ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢は、2回目のフェルナンド・アロンソ（スペイン）の19位が最高だった。1回目は、開幕戦を制したメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）、2回目はマクラーレンのオスカ