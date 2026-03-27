詐欺被害の急増を受け、警察庁は２７日、東京都内で都道府県警の担当課長らを集めた会議を開き、「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の中核人物の摘発に向けて、事件に悪用されたＳＮＳのアカウント情報の照会や集約の徹底を指示した。同庁は、匿流が中国系の犯罪組織と連携して東南アジアに大規模な詐欺拠点を設け、日本向けの詐欺を繰り返しているとみている。匿流の中核人物は、ＳＮＳ上に「高額バイト」