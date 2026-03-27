令和の若者たちがあえて飛び込んだ厳しい職場。入社して半年が過ぎ、新入社員の2人の明暗は分かれていく――。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語 後編」を、29日に放送する。上司に怒られる伊藤さん「ゾス!」の掛け声