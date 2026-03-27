フジテレビの清水賢治社長は27日、東京・台場の同局で会見を行い、アナウンサーの退社が相次ぐことについての見解を述べた。フジテレビ本社＝東京・台場この1年で8人のアナウンサーの退社が発表されているが、清水社長は「有名で顔も売れているので、クローズアップされると思っています。アナウンサーの方々が退職されるのは寂しい面もありますが、もう一面は、自分の人生の可能性を試してみたいということなので、応援したいと思