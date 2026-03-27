きょう（27日）午後3時前、岡山県真庭市上水田の国道313号で、中型トラックが道路わきの信号機の柱に衝突し、前の部分が大きく壊れました。運転していたドライバーの男性が病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 現場は片側1車線の道路にある交差点の付近で、警察で事故の原因を調べています。