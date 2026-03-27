大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズ第3作の超特報映像が公開された。 参考：日本のエンタメ界における大沢たかおの存在感『沈黙の艦隊』『キングダム』とハマり役続く 1988年から1996年にかけて『モーニング』（講談社）で連載されたかわぐちかいじの同名コミックを実写化した『沈黙の艦隊』シリーズ。第1作目となるドラマ『沈黙の艦隊 シ}