エンゼルスのマイク・トラウト外野手が26日（日本時間27日）、敵地ヒューストンのダイキンパークで行われたアストロズとの開幕戦に「2番中堅」で先発出場。7回の第4打席に本塁打を放ち、3－0の勝利に貢献した。近年は故障に苦しんできた「最強打者」が、ついに完全復活となるのか。今後のパフォーマンスに注目が集まりそうだ。 ■本塁打の前には3四球を選ぶ トラウトは第1、第2、第3打席とも四球を選び