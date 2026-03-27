総務省は27日の参院予算委員会で、都道府県選挙管理委員会事務局職員の1月の時間外労働が最長で244時間だったと明らかにした。高市早苗首相による衆院解散の影響で、選挙実務を担う選管職員が多忙を極めたとみられる。