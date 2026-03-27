LINEマンガのオリジナルウェブトゥーン『縁の手紙』がアニメーション映画化され、2026年秋に日本公開されることが決まった。配給はコミックス・ウェーブ・フィルムで、新宿バルト9ほか全国で上映予定。【動画】2026年秋公開・アニメーション映画『縁の手紙』原作はHYEONA CHOによる全10話の作品。心に傷を負った少女が転校先で見つけた“謎の手紙”をきっかけに、他者との出会いと成長を描く物語で、叙情的な作画や繊細な演出