フリーアナウンサー有働由美子（57）が27日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にパーソナリティーとして生出演し、本格女優デビューの裏話を明かした。4月7日スタートのTBSドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）に出演することが決定。熊谷実帆アナから振られると、「なんかホントすみませ〜ん」と照れながら反応。「何て言うんですかね、一生に一度の冥土の土産でございます」と、自虐を付け加えた。