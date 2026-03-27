出入国在留管理庁が入る合同庁舎出入国在留管理庁は27日、今年1月1日時点で不法残留している外国人は約6万8千人だったと発表した。昨年同期より約6300人減。在留資格別で最多は短期滞在の約4万1千人で、次に技能実習の約9千人だった。ベトナムの約1万1千人が最も多く、タイと韓国が約1万人で続いた。不法残留は1993年に最多の約29万人を記録したが、近年は6万〜8万人台で推移。2025年に入管難民法違反が疑われ、退去強制や出