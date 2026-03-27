出入国在留管理庁は27日、2025年末の在留外国人数が412万5395人で、初めて400万人を超えたと発表した。前年末より9.5％増え、4年連続で最多を更新。入管庁によると、日本の人口に占める割合は3.36％で、前年末の3.04％から上昇した。