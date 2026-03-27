獲物をくわえたスピノサウルス・ミラビリスのイラスト/Dani Navarro/University of Chicago（CNN）約9500万年前に生息していた新種のスピノサウルスがニジェールで発見され、頭骨とあごの化石から、頭頂部に大きな骨のとさかを持っていたことが分かった。この生物は「スピノサウルス・ミラビリス」と命名され、スピノサウルス属では100年以上ぶりに特定された新種となる。先月19日に科学誌「サイエンス」に掲載された研究によれば