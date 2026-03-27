千葉県の富津館山道で、乗用車が中央分離帯に衝突して炎上しましたが、けが人はいませんでした。午後1時半過ぎ、富津館山道上り98キロポスト付近で「車が中央分離帯にぶつかり炎上中」と110番通報がありました。警察などによりますと、男性が運転する乗用車が中央分離帯に衝突し車から火が出ましたが、消防車など5台が出動し、およそ30分後に消し止められました。運転手の男性は自力で避難したため、ケガはありませんでした。この