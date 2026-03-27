◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)MLBの2026年シーズン、ドジャースの開幕戦で始球式に登場したのは元NBAレイカーズのスーパースターで、現ドジャースの共同オーナーでもあるマジック・ジョンソン氏でした。そしてキャッチャー役を務めたのは、この日「1番・DH」で先発出場した大谷翔平選手です。ジョンソン氏はドジャースの大谷選手のユニホームを羽織ってマウンドに上がると、キャ