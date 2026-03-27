出入国在留管理庁は日本に在留する外国人がはじめて400万人を超え過去最多となったと発表しました。一方、去年発表した「不法滞在者ゼロプラン」により不法残留者数は大幅に減少したとしています。入管庁によりますと、日本に在留する外国人は去年1年間でおよそ413万人で前の年より36万人ほど増加し過去最多となったということです。日本の総人口に占める外国人の割合は3.36パーセントとなりました。一方、在留資格がないのに滞在