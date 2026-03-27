情報番組『サン!シャイン』（フジテレビ系）が、放送開始からわずか1年ほどの3月27日に、最終回を迎えた。「曜日別に出演していた俳優の武田鉄矢さん、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん、元衆院議員でタレントの杉村太蔵さんなど、レギュラーコメンテーターも顔をそろえました。番組冒頭、MCの谷原章介さんが、前の時間帯に放送している『めざましテレビ』の伊藤利尋アナとクロストークをするのですが、この日