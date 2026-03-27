Photo: 小暮ひさのり 2022年2月24日の記事を編集して再掲載しています。実質これ冷蔵庫じゃん。ってなりました。いやね、僕最近2階の寝室を書斎へリニューアルしたら居心地が良くて、1日20時間くらい籠もっちゃうんですけど（寝る時もこの部屋です）、こうなると「飲み物を冷蔵庫に取りに行くのめんどいなー」とか思うんです。かといって、部屋に冷蔵庫はちょっと本格的すぎるし、何よりここ