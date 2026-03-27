資さんは3月26日、九州・山口の13店舗限定で、人気のおにぎり3種を100円で販売する期間限定セールを開始した。通常110円から150円の商品が対象で、4月8日までの期間、店内飲食限定で提供される。うどんなどの麺類とともに、お得におにぎりを楽しめる初の試みだという。資さんうどんの九州・山口の13店舗限定でおにぎり各種が100円○人気のおにぎり3種が対象! 店内飲食限定で100円に今回のセールでは、資さんうどんで親しまれている