日本のF組に入ってくるのはスウェーデンかポーランド今年6月に行われるサッカーの北中米ワールドカップの、出場枠を争う欧州プレーオフの準決勝が、現地26日に行われた。本大会で日本と同組になるグループFの1枠を懸けた争いではFIFAランキング41位のスウェーデンと33位のポーランドが決勝に駒を進めた。日本のファンからは、厳しすぎる1次リーグの組み合わせを不安視する声が上がっている。スウェーデンはウクライナに3-1、ポ