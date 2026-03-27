川崎ブレイブサンダースが新小学校1年生に学用品と文具を寄贈Bリーグ所属プロバスケットボールクラブの川崎ブレイブサンダースは、川崎市の市立小学校および特別支援学校（全119校）へ入学する新小学1年生（約1万2000名）に学用品および文具をセットにした「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト」を寄贈することを発表した。地域のパートナー企業と連携し、単一アイテムの寄贈に留まらず、学習用品や防犯グ