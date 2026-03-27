学生時代の友人との再会は、懐かしく嬉しいものですよね。しかし筆者の友人・J子は、少し嫌な再会をしてしまったそうで……。J子の同級生とのトラブルエピソードをご紹介します。 同級生 私は就職で一旦地元を離れたものの、結婚・出産を経て地元に戻りました。子どもが小学校へ上がるタイミングで仕事を再開し、家から近い工場で事務員として働くことになったのですが……。 私が働き始めてから1ヶ月ほど経った頃、昼