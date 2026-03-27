弁護士でインフルエンサーの岡野タケシ（武志）さんが2026年3月27日、26日に発生した東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンターメガトウキョー」で、女性店員が亡くなった死傷事件を受け、Xで現行法上のストーカーをめぐる問題に言及した。「被害を防げないケースがあるという現実」複数報道によると、21歳の女性店員が26歳の男に刃物で刺されて死亡し、男もその場で自らを刺して死亡した。その後の報道によると、男