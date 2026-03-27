全国初の｢スマホ条例｣ができた愛知県豊明市。市内の中学生の65%が｢スマホを1日2時間以上使っている｣と答えました。 【写真を見る】全国初“スマホ条例”施行の愛知･豊明市 小中学生の使用実態を調査すると… 中学生の65%が1日2時間以上 小学生｢知っていても使っちゃう｣ 豊明市では去年10月、空き時間のスマホなどの使用を1日2時間以内を目安にするよう促す条例が、全国で初めて施行されました。 デジタル機器の使用実態を把握し