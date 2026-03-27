有楽製菓のチョコブランド「ミルクマニア」の新フレーバーとして、2026年3月31日(火)から「ミルクマニアいちご」が登場します。濃いミルク感に甘酸っぱく華やかないちごを掛け合わせたという新フレーバーが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に食べて確かめてみました。『ミルクマニアいちご』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社https://www.yurakuseika.co.jp/news/2058/「ミルクマニアいちご」のパッケージは