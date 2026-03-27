ドラマ版『ハリー・ポッター』でスネイプ役を演じるパーパ・エッシードゥが、「降板しなければ殺す」と脅迫を受けたと明かし注目を集める中、イギリスで行われている撮影現場では、厳重な警備体制が敷かれていることが明らかになった。【写真】新たに映像化！ ドラマ版『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真ギャラリーHBOとHBO Maxの責任者であるケイシー・ブロイズが、Varietyのインタビューの中で、エッシードゥの発言に言