シャイア・ラブーフの元恋人で、2020年に性的虐待で彼を訴えていたFKAツイッグス。訴訟自体は2025年に和解で合意したが、和解条項に含まれていた秘密保持契約が違法であると、提訴した。【写真】お騒がせ行動多し！「シャイア・ラブーフ」フォトギャラリーシャイアの半自伝的映画『ハニーボーイ』（2019）で共演したことをきっかけに彼と交際したFKAツイッグスは、破局後の2020年12月に、交際中に数ヵ月にわたり「身体的、性的