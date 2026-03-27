ドバイワールドカップデーが２８日に開催。メインレースであるドバイ・ワールドＣをはじめ、Ｇ１・６レースを含む全９レースが行われる。９Ｒ・ワールドＣには日本からフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が参戦。昨年３着に敗れた世界ダート最強馬は６番枠からの発走となる。２５日には坂井瑠星騎手を背に追い切りを実施。矢作調教師が「弾むような動きで何の問題もありません」と手応えを