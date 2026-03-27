イランの北中米Ｗ杯参加がさらに危ぶまれる事態となった。米国とイスラエルの攻撃を受けるイランのスポーツ・青年省は、同国の代表チームやクラブチームが、敵対国へ渡航することを通知があるまで禁止とした。イランはアジア予選を勝ち抜き、６月に開幕する北中米Ｗ杯の出場を決めており、１次リーグ３試合を米国内で行う予定。同国のサッカー協会は、安全面への懸念から全３試合の会場をメキシコに移すよう国際サッカー連盟