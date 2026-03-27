俳優の大沢たかおが主演・プロデューサーを務めるPrime Original『沈黙の艦隊』シリーズの第3弾に向けた超特報映像が解禁された。海江田四郎役の大沢と、深町洋役の玉木宏によるコメントも収録されており、物語が新たな局面へ突入することが明らかになった。【動画】『沈黙の艦隊』シリーズ3作目“超特報”本シリーズは、かわぐちかいじによる同名漫画を実写化したもの。実写化不可能とも言われた壮大なテーマとスケールを、主