2025年に在留ビザの期限が切れて、不法残留の状態になった外国人はおよそ1万人だったことがわかりました。出入国在留管理庁によりますと、去年1年間で不法残留になった外国人の数は9748人でした。在留資格別では「短期滞在」が3737人で最も多く、次いで、「特定技能」が1924人「技能実習」が1831人と続いています。入管庁がこの統計を取ったのは初めてで、担当者は「実態を正確に把握して効果的な対策を検討していく」としています