物価高対策として政府が実施してきた補助金が終了します。このため、来月の電気・ガス料金は全国で値上がりします。さきほど、大手電力10社は来月使用分の電気代を発表しました。東京電力管内の平均的な家庭の場合、電気代は前の月と比べて458円高い8777円となります。また、日本ガス協会は、大手都市ガス4社ともに来月使用分の料金が値上がりすると発表。東京ガス管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて193円高い5747円となり