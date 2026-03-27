同誌の伝統誌上オーディション「制コレ」の2024年度メンバーである稲光亜依、仙北谷ハンナ、小森香乃、百田汐里の4人が、発売中『週刊ヤングジャンプ』17号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】これで最後？制服姿がまぶしい「制コレ」メンバー制コレ卒業となる4人が、卒業を目前に「4人で行く最後の旅行」や「卒業式」をテーマに撮影。デビュー当時からの成長を感じさせる美しさと、変わらない友情が溢れる青